Bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 48 internet sitesine erişim engellendi
İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 48 internet sitesine erişim engellendi.
|25 Eylül 2020 14:51
|+Aa- Yazdır
İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 48 internet sitesine erişim engellendi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan internet siteleriyle ilgili çalışma kapsamında ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 48 site tespit etti.
Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na bildirim yapılması sonucu biri müstehcen yayın yapan toplam 48 siteye erişim engellendi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Üç ilde filyasyon ekibine yanlış beyanda bulunana işlem başlatılacak
25 Eylül 2020 15:37
|Aday memur eğitimleri için uzaktan eğitim tavsiyesi
25 Eylül 2020 15:13
|Adıyaman'da 182 ev karantinaya alındı
25 Eylül 2020 13:23
|Karantinadakilere telefonla psikososyal destek
25 Eylül 2020 13:21
|Bakan Koca: Vaka artış hızı kontrol altında
25 Eylül 2020 11:38
|Adalet Bakanlığı: 289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır
25 Eylül 2020 11:36
|TRT EBA TV, yayınlarına kesintisiz ve sorunsuz devam ediyor
25 Eylül 2020 11:08
|Yüzde 74'ü tamamlandı, Avrupa'nın en uzun tüneli olacak
25 Eylül 2020 10:06
|Çorum'da KYK yurdundaki günlük karantina ücreti 70 lira
25 Eylül 2020 10:01
|Vali açıkladı: Covid-19 hastasının tedavi maliyeti 15 bin lira
25 Eylül 2020 09:59