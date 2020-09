SGK-TEB arasında ilaç alım protokolü imzalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık." dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında, SGK binasında, İlaç Alım Protokol Töreni düzenlendi.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik sisteminde yaptıkları iyileştirmelerle hiçbir vatandaşı dışarıda bırakmayan sağlık sigortası sistemine sahip olunduğunu ifade etti. Vatandaşlara sunulan sağlık paketinin kapsayıcı olduğu kadar zengin içeriği ile de öne çıktığını belirten Selçuk, sosyal güvencesi olmayanların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için ödemeleri gereken miktarın aylık sadece 88 lira 29 kuruş olduğunu söyledi. Selçuk, "Belirli bir düzeyin altında gelirleri olanların da bu primini biz devlet olarak ödemekteyiz. Dolayısıyla onlara da sağlık güvencesi sağlamaktayız. Dünyada bu kadar düşük maliyetle bu kadar kapsamlı sağlık hizmeti sunan başka bir kamu ya da özel sigorta sistemi olmadığının da altını çizmek isterim. Bunun adına biz saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 'Türk Mucizesi' diyoruz." diye konuştu.

Hükümet olarak halkın Kovid-19 salgınından etkilenmemesi için tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini dile getiren Selçuk, salgın ile mücadelede Türkiye'nin diğer ülkelere kıyaslandığında daha iyi durumda olduğunun açık olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm kurum, kuruluş ve gözlemcilerin de bunu kabul ettiğini ifade etti.

Bakanlık olarak toplumun her kesimini ilgilendiren hayati konularda görev ve sorumluluklar taşıdıklarını, Türkiye'nin nüfusunun tamamına, her haneye, her aileye, her bireye çeşitli şekillerde dokunan bir Bakanlık olduklarını belirten Selçuk, koronavirüs salgının vatandaşların yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için Bakanlık olarak salgının başladığı ilk günden itibaren sosyal koruma kalkanı altında etap etap birçok programı hayata geçirdiklerini anımsattı.

- "Yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar lirayı aştı"

Selçuk, alınan tedbirleri çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olmak üzere 4 ana başlık altında topladıklarını, toplumun tüm kesimlerine yönelik uygulamalarla bireyden aileye, aileden topluma uzanan tüm sürecin vatandaşları kapsadığını ifade etti.

Kovid-19'dan etkilenen herkese, tüm toplum kesimlerine yönelik tedbirler aldıklarını ve salgın dönemini olabilecek en az hasarla atlatmayı ve sonrasında kalınan yerden daha güçlü bir şekilde devam etmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mart ayından bugüne Kovid 19 ile mücadele kapsamında Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar lirayı aştı şu anda. Son 18 yılda sağlık sistemimize yaptığımız yatırımların özellikle genel sağlık sigortası başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz sosyal güvenlik reformunun faydalarını da biz bu salgın döneminde tecrübe ettik. Kovid-19 salgınının ülkemizde etkisini göstermeye başlaması ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin gerçerlilik süresini uzattık. Raporları sona eren kronik hastalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasını böylece engelledik. Yine daha önce bir aylık verilen ilaçların üç aylık verilmesine imkan tanıdık. Kovid-19 teşhisiyle yatan hastalarımızın bakım hizmetleri hastaneler için yüksek maliyet oluşturmaktaydı. Kovid-19 bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Her hasta için hizmet veren hastanelerimize de bu anlamda günlük ödemelerimizi yapmaktayız."

- Aylık ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapılıyor

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenleme ile karşılanan yoğun tedavi ücretlerini de iki katına çıkardıklarını ifade eden Selçuk, yoğun bakımda Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları da bu süreçte geri ödeme listesine aldıklarını hatırlattı. Selçuk, engelli aylığı alan ve bakım yardımından yararlanan engellilerin de 1 Ocak 2020 ve sonrasında süresi dolan raporlarının geçerlik süresini uzattıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla tüm eczacıların anlamlı gününü kutlayarak "Eczacılarımız salgında sürdürdüğümüz bu mücadelede, diğer sağlık çalışanlarımız gibi en ön cephede yer almakta, eczacılarımız pek çok kurum ve kuruluşta da kritik görevler üstlenmekte. Ben öncelikle salgın sürecinde hayatını kaybeden tüm eczacılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm eczacılarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Selçuk, eczacıların vatandaşların ilaçlarını doğru ve bilinçli kullanmaları noktasında hayati bir halk sağlığı hizmeti sunduklarını ve halkın temel sağlık konularında bilgilendirilmesi için ilk basamak işlevi gördüklerini kaydetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kamu kaynaklarını halkın sağlığı için en etkin şekilde seferber ettiklerini belirten Selçuk, eczacıların da bu noktada mesleki birikimlerini, emeklerini ortaya koyduklarını, vatandaşların memnuniyet düzeyini en üst düzeyde tutmanın sırrının da hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem eczacılar arasında yakalanan güçlü ilişkiden kaynaklandığını ifade etti. Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün sözleşmeli olduğumuz 26 bin 586 eczane aracılığıyla vatandaşlarımıza çok önemli bir hizmet sunmaktayız. Aylık ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapmaktayız. 2012'de eczanelere ödediğimiz reçete hizmet bedeli 68 milyon civarındayken, 2019'da bu rakam 410 milyonu aşmış durumda. Yine ilaç harcamalarına baktığımız zaman SGK'nın sağlık harcamaları içindeki payının 2012'lerde yüzde 32 civarında olduğunu görürken, 2020'de yüzde 36'larda bir ilaç harcamasının tüm SGK içindeki payını görmekteyiz. Bedeli ödenen ilaç sayımız 2000'li yıllarda 3 bin 986 iken, bugün iki kattan da daha fazla artarak 8 bin 748 ilaç geri ödeme sistemimizde. Bu kadar yüksek sayıdaki ilacı, geri ödeme sistemimize alan dünyadaki gözde ülkelerden birisi olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Aynı zamanda tıbbi malzemede de geri ödeme uygulamasında 4 bin 833'e ulaşmış durumda. Geri ödemelik toplam ilaç sayımız son aldığımız rakamlarla beraber 8 bin 813'e çıkmış olacak. Vatandaşımızın sağlığı bizim birinci önceliği olmaya da devam edecek."

Bakan Selçuk, ilaç hizmetlerinin vatandaşlara kaliteli ve eksiksiz şekilde sunulması, sözleşmeli eczanelerin de katkıları ile mümkün olduğunu belirtti.

Eczacıların ve sağlık hizmeti sunucularının vatadaşlara sundukları sağlık hizmetlerini kendi bünyelerinde geliştirdikleri Elektronik Sağlık Uygulamaları üzerinden SGK'ya fatura edebildiklerini, Medula Eczane Sistemi sayesinde 24 saat kesintisiz hizmet sunduklarını söyleyen Selçuk, "Yılda 415 milyon reçetenin işlemlerini bu sistem üzerinden yapıyoruz. Bu önemli bir rakam." dedi.

- "Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık"

Selçuk, Türk Eczacılar Birliği ile protokol girişimlerine bir süre önce başladıklarını, pandemi sebebiyle müzakerelere bir süre ara vermek durumunda kaldıklarını belirterek TEB ile anlaşarak mevcut protokolü bir süre uzattıklarını söyledi. Bakan Selçuk, hükümet olarak anlaşmaları, protokolleri paydaşlarla mutabakat çerçevesinde yaptıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Yeni protokol 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak. Eczanelerle beraber reçete hizmet bedelini ve iskonto bedelini konuştuk. Yeni protokolümüzdeki baremler, iskonto oranları, reçete başına hizmet bedellerini belirledik. İşte bu düzenlemeler sonucunda eczanelere, Yıllık 235 milyon liraya ulaşmasını beklediğimiz bir iyileştirme sağladık. Temel hedefimiz düşük ve orta ölçekli eczacılarımızı daha fazla korumak onları desteklemek amacıyla sosyal adalete uygun şekilde uygulamayı sağlamayı hedefledik. Ayrıca düşük cirolu eczanelerimiz başta olmak üzere tüm eczacılarımızın mağdur olmadığı bir mutabakata vardık. Mevcut protokolümüzde 76 ana madde, 110 alt madde olmak üzere toplam 186 madde var. Yine protokolümüzde Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık güvencesi olan bütün vatandaşlarımızın kesintisiz bir şekilde en iyi şartlarda ilaç almalarını bu şekilde temin ettik. Tüm eczacılarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum."