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Aday memur eğitimleri için uzaktan eğitim tavsiyesi

Sağlık Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca aday memur olarak atanan kişilere düzenlenecek olan temel ve hazırlayıcı eğitimlerin mümkünse uzaktan eğitim yoluyla yapılmasını önerdi!
 25 Eylül 2020 15:13
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Aday memur eğitimleri için uzaktan eğitim tavsiyesi

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen görüşte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca verilmesi gereken temel ve hazırlayıcı eğitimlerinin mümkünse uzaktan eğitim yoluyla verilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, söz konusu yazıda üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından sertifikalı eğitimlerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen önlemlerin alınması şartıyla düzenlenebileceğini belirtti.
Memurlar.Net - Özel

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