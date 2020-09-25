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Halil Sezai davasında baltalı görüntüler ortaya çıktı
Şarkıcı Halil Sezai'nin tutuklanmasına yol açan darp olayında yeni görüntüler ortaya çıktı.
|25 Eylül 2020 15:05
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Halil Sezai'nin Tuzla'da 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp etmesinin görüntüleri sosyal medyada gündem olduktan sonra ifadeye çağrılmıştı. Halil Sezai ifadesinin ardından tutuklanmıştı.
Söz konusu olayla ilgili yeni çıkan görüntülerde, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin kapısına geldiği görüldü.
Yaşlı adamın elinde baltayla gece yarısı Halil Sezai'nin evinin kapısında tehditte bulunduğu, başka bazı kişilerin elinde silahla kapıya dayandığı iddia edildi.
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