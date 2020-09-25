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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liselerde staj kararı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.
 25 Eylül 2020 15:07
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liselerde staj kararı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/staj yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecek.

İşletmelere gönderilemeyen öğrenciler ise Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirler alınarak "işletmede beceri/meslek eğitimi" derslerini okullarında yapabilecek.
İhlas Haber Ajansı
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