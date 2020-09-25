FETÖ'cü astsubaya MİT operasyonu
|25 Eylül 2020 15:10
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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup sözde mahrem imamla aktif olarak görüşmeye devam ettiği belirlenen astsubay, MİT destekli operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, MİT İzmir Bölge Başkanlığı görevlileri, kentteki bir birlikte görev yapan astsubay M.Ç'nin, terör örgütünde askerlerden sorumlu mahrem imam S.İ. ile güncel şekilde irtibatlı olduğu belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.
FETÖ'nün, TSK'ye sızdırdığı mensuplarıyla haberleşmek için kullandığı ankesör ve sabit kontörlü hat aramaları da saptanan M.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
M.Ç. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açıldı.
Bu arada, mahrem imam S.İ. de başka ilde yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan tutuklandı.
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