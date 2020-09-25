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Virüste yeni araştırma: Artık daha bulaşıcı ama daha ölümcül değil

Koronavirüs vaka sayılarının yeniden arttığı ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, salgının başlangıcından bu yana mutasyon geçiren virüsün muhtemelen daha bulaşıcı hale geldiğine ancak daha ölümcül olmadığını gösteriyor.
 25 Eylül 2020 15:18
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Virüste yeni araştırma: Artık daha bulaşıcı ama daha ölümcül değil

Araştırma koronavirüsün 5 bin ayrı gen diziliminin incelenmesiyle yapıldı. Washington Post gazetesindeki habere göre kamu sağlığı uzmanları bütün virüslerin değişime uğradığını ama bu mutasyonların çoğunun önemsiz olduğuna dikkat çektiler.

ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden virolog David Morens yeni araştırmanın sonuçlarını çok büyütmemek gerektiğini ama virüsün sosyal mesafe önlemleri gibi hastalığın yayılmasını engelleyici adımlar karşısında kendisini korumak için daha kolay bulaşma özelliği geliştiriyor olabileceğini söyledi.

David Morens, "Bu önlemlerin her biri bulaşmanın önünde engel oluşturuyor, fakat virüs daha bulaşıcı hale geldikçe, veriler, bu engelleri aşmada giderek daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

'Aşının sürekli güncellenmesi gerekebilir'

Buna karşılık Morens, bu bulguların, virüsün aşı bulunduktan sonra bile mutasyon geçirmeyi sürdürebileceği, dolayısıyla tıpkı grip aşısının her yıl güncellenmesi gibi, Covid-19 aşısının da mutasyona göre güncellenmesinin gerekebileceğini de söylüyor.

ABD'de koronavirüs vakalarının seyrini izleyen Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre son iki hafta içinde 50 eyaletin 20'sinde vaka sayıları yüzde 5'in üzerinde artış gösterdi.

ABD'de Çarşamba günü yeni vaka sayısı 38 bin 204 oldu ve böylece ülkede hastalığa yakalananların toplam sayısı 6,9 milyona yaklaştı.

Sürü bağışıklığı oluşuyor mu?

Salı günü koronavirüs ölümlerinin 200 bini aştığı ABD'de her gün 300 ila 1000 arasında kişi Covid-1 hastalığı sonucu hayatını kaybediyor.

ABD dünyada koronavirüs vakaları ve ölümleri toplam sayısında birinci sırada.

Vakalardaki en yüksek artışlar Colorado, Wyoming, Wisconsin ve Montana gibi ülkenin batı ve orta batısındaki eyaletlerde görülüyor.

Yaz aylarında en çok vakanın yaşandığı Texas eyaletinde de son birkaç gündür vaka sayıları yeniden arttı.

Kamu sağlığı uzmanları verilere göre vaka artışlarında başı gençlerin çektiğine dikkat çekiyorlar.

Rakamların yüksekliğine karşın Amerikan nüfusunun yüzde 90'ının henüz hastalığa yakalanmaması, toplumda bağışıklık duvarı oluştuğunun da söylenemeyeceğini gösteriyor.

Kaynak: BBC Türkçe
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