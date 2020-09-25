Aracına arı girince kaza yaptı: 1 yaralı
|25 Eylül 2020 15:45
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Sinop'ta seyir halindeyken aracına eşek arısının girmesiyle panikleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yoldaki bariyerlere çarparak takla atan kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sinop-Samsun karayolu üzerinde Lala mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki Ersin Uzunoğlu'nun kullandığı çakıl yüklü kamyon Lala mevkiinde seyir halindeyken içeriye arı girdi. Arıdan korkan Uzunoğlu panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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