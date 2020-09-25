FETÖ'den yakalanan 11 kişiden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı
|25 Eylül 2020 16:09
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Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve sorguları tamamlanan şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüphelilerden 10'unun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli 9 ilde 22 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, görevinden açığa alınan 1 jandarma astsubay, ihraç edilen 2 jandarma astsubay ve 1 jandarma uzman çavuş, kamudan ihraç edilen 3 öğretmen, görevlerinden ihraç edilen 1 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi ile 1 iltisaklı kurum öğretmeni olmak üzere 11 zanlı yakalanmıştı.
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