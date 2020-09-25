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Bakan Varank açtı: Lice'de 125 kişiye istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde mermer fabrikasının açılışını gerçekleştirdi
 25 Eylül 2020 16:24
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Bakan Varank açtı: Lice'de 125 kişiye istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde mermer fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde 35 milyon liralık yatırımla üretime başlayan, 125 kişinin istihdama kavuşacağı fabrikanın açılış töreninde konuşan Bakan Varank, Lice'nin daha önce farklı şekilde anılan Lice'nin artık yatırım, üretim, istihdamla anılmaya başladığını söyledi.

Bundan sonra da bu yatırımların devam edeceğini ifade eden Varank, "Bölgede 10 yıldır faaliyetlerini durdurmuş olan bir mermer işletmemiz ocaklarıyla tekrar faaliyete geçiyor. Önemli bir girişim. Burada özel sektörün bir araya gelerek neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden birini görüyoruz. 4 firmamız Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya geldi, sermayelerini birleştirdiler ve bu fabrikayı tekrar hayata geçirdiler. Özellikle mermer ocaklarındaki üretim hem yurt içi hem de önemli bir ihracat potansiyeli taşıyor." dedi.

Üretilen mermerin başta Çin olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini, fabrikada ilk aşamada 125 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelinde çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Amacımız buranın üretim ve ekonomi ile anılması. Çok güzel işlere öncülük ediyoruz. Bugün önemli müjdelerimiz oldu. Bu da müjdelerimizden biri. İnşallah paydaşlarımızın hepsi ile Valiliğimiz, milletvekillerimizle Diyarbakır'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Daha sonra fabrikanın açılışını gerçekleştiren Bakan Varank, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile fabrikayı gezdi, yetkililerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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