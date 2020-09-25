Böyle beddua görülmedi
Eskişehir'de bir vatandaş otoparkının kapısına çöp bırakanları caydırmak için "beddua ederim, Korona virüs olursun" yazılı kağıdı duvara astı.
|25 Eylül 2020 16:39
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Eskişehir'de bir vatandaş otoparkının kapısına çöp bırakanları caydırmak için "beddua ederim, Korona virüs olursun" yazılı kağıdı duvara astı.
Eskişehir'in Vişnelik Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, apartmana ait otoparkın önüne çöp atanlara eşi görülmemiş şekilde tepki gösterdi. Otoparkın duvarına, "Buraya çöp bırakma, yoksa sana beddua ederim, Korona virüs olursun vatandaş" ifadelerinin yazılı olduğu bir kağıt asan apartman sakini görenleri adeta hayrete düşürdü. Yazılı kağıdın üzerinde ise hiç çöp olmaması dikkat çekti.
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