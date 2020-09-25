Kobani olayları nedeniyle 7 milletvekiline fezleke
|25 Eylül 2020 16:47
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları ile ilgili Ankara merkezli 7 ilde yapılan PKK/KCK operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 82 kişiden 20'sinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, 7 HDP milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleneceği de belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde başlattığı PKK/KCK operasyonu ile ilgili açıklamada bulundu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde, Ülkemiz genelinde "KOBANİ" olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında "Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b" üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde, 25.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere (82) şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiş, (20) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
7 HDP Milletvekili hakkında fezleke
Açıklamanın devamında yakalanamayan 61 şüphelinin bir kısmının PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldıkları, bir kısmının da yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtilirken, "Bu şüpheliler yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulunulacaktır. Yurt içinde olduğu anlaşılan (1) şüphelinin de yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve halen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir. Ayrıca olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olup da halen başka suçlardan tutuklu / hükümlü olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan (4) şüpheli hakkında da soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kırık kolu için ameliyata girdi, ameliyattan sonra uyandırılamadı
25 Eylül 2020 17:17
|Sağlık Bakanlığı sahte telefon uygulamalarına karşı uyardı
25 Eylül 2020 17:08
|Aracına arı girince kaza yaptı: 1 yaralı
25 Eylül 2020 15:45
|Halil Sezai davasında baltalı görüntüler ortaya çıktı
25 Eylül 2020 15:05
|Dolandırıcıların son kurbanı emekli savcı... 380 binini aldılar
25 Eylül 2020 14:49
|Ormanlık alanda 8 yeri ateşe veren şüpheli tutuklandı
25 Eylül 2020 14:45
|Afgan kadın, küçük yaştaki kızıyla evlenmek isteyen genç tarafından öldürüldü
25 Eylül 2020 14:27
|Çapa'da, 'maskeni doğru tak' diyen hasta bakıcı darp edildi
25 Eylül 2020 14:22
|Asansörde tacize uğrayan kadın şikayetçi olmadı: Uğraşmak istemiyorum
25 Eylül 2020 13:56
|Lazer epilasyon yaptıran kadının vücudunda yanıklar oluştu
25 Eylül 2020 13:50