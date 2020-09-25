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2011 KPSS soruşturmasında ikinci dalga: 50 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2011'deki KPSS sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 100 şüpheliden 50'si yakalandı
 25 Eylül 2020 16:50
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2011'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 100 şüpheliden 50'si yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2011 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, soruları sızdırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda ikinci operasyon sabah erken saatlerde 40 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 100 şüphelinin yakalanması için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sının başka dosyadan tutuklu olduğu, 22'sinin farklı soruşturmalardan arandığı ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. Firari 12 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

- Şüphelilerin tespitinde itiraflar önemli rol oynadı

Sınav soruşturmalarında daha önceden yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bildiklerini soruşturmacı birimlerle paylaşan şüphelilerin ifadeleri yeni zanlıların tespitinde büyük rol oynadı.

Öte yandan, aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen'in de yer aldığı itirafçıların ifadeleri, terör örgütünün soruları nasıl sızdırdığını ve üyelerin vicdanlarını rahatlatmak için nasıl kandırdıklarını ortaya koydu.

İtiraflarda örgüt yöneticilerinin soruları verdiği kişileri ikna etmek için "Bu size hizmetin bir lütfu, yanlış bir şey yapmıyorsunuz, sizin gibi insanların daha iyi yerlerde olması lazım. Kurumlarda çok yoruluyorsunuz, daha iyi hizmet edebilecek ve daha çok vakit bulabilecek yerlerde çalışmanız lazım." şeklindeki ifadeleri de kayıtlara geçti.

- Şüphelilerin tamamı diğer sınav soruşturmalarının da zanlısı

Sınav operasyonlarını düzenleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, son operasyonda haklarında gözaltı kararı verilenlerin 2010-2014 dönemindeki KPSS, KPDS, ALES ve YDS sınavlarında da şüpheli olduklarını ortaya çıkardı.

Çalışmalarda, operasyonun hedefindeki 100 şüpheliden, aralarında 14 mahrem imamın da bulunduğu 61'inin 2010 KPSS soruşturmasının da zanlısı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan kişiler arasında 2010 KPSS soruşturması kapsamında yakalanan ve FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kuzeninin eşi olarak bilinen Sahure Öksüz'ün de bulunduğu öğrenildi.

- İlk operasyonda 83 kişi gözaltına alınmıştı

2011 KPSS soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 122 şüpheliden 83'ü gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 13'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 70 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 62'si hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.
Anadolu Ajansı
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