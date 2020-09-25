Bakan Kurum'dan İstanbul depremi açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul'daki deprem) Deprem, terör kadar tehlikeli. Bakanlık olarak önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon konutun acil şekilde dönüşümü noktasında bir hedef ortaya koyduk. Bu projenin merkezi de İstanbul'dur. İstanbul'da bütün ekiplerimizle çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında can aramak, vatandaşımızı aramak istemiyoruz. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz
|25 Eylül 2020 16:53
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul'daki deprem) Deprem, terör kadar tehlikeli. Bakanlık olarak önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon konutun acil şekilde dönüşümü noktasında bir hedef ortaya koyduk. Bu projenin merkezi de İstanbul'dur. İstanbul'da bütün ekiplerimizle çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında can aramak, vatandaşımızı aramak istemiyoruz. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz."
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