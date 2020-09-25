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Sağlık Bakanlığı sahte telefon uygulamalarına karşı uyardı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği ve yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.
 25 Eylül 2020 17:08
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Sağlık Bakanlığı sahte telefon uygulamalarına karşı uyardı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği ve yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Sahte internet sitesi ve telefon uygulaması hakkında Sağlık Bakanlığına ait Sağlıklı Çözüm adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştin Dolandırıcılar her aileye 3 bin TL pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir. Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır, resmi kaynağı olmayan yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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