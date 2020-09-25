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Şanlıurfalı iş adamı ve TV sahibi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Gaziantep'teki özel bir hastanede sabaha karşı hayatını kaybeden iş adamı ve Kanal Urfa Televizyonunun sahibi İbrahim Toru, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.
 25 Eylül 2020 17:29
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Şanlıurfalı iş adamı ve TV sahibi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Gaziantep'teki özel bir hastanede sabaha karşı hayatını kaybeden iş adamı ve Kanal Urfa Televizyonunun sahibi İbrahim Toru, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.

Yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Gaziantep'teki özel bir hastanede sabaha karşı hayatını kaybeden Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Adamı İbrahim Toru (44), son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa Merkez Eyyübiye ilçesindeki Eyyüp Peygamber Camisinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Vali Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları, ailesi, yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Namazın ardından Toru'nun cenazesi, Harran Kapı Mezarlığına götürülerek defnedildi.

Şanlıurfa'da uydudan yerel yayın yapan Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı olan Toru, çeşitli sektörlerde iş yaşamını sürdürüyordu. Hayırsever kimliği ile tanına Toru'nun, 11 Eylül'de yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Toru, durumu ağırlaşınca Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Toru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Şanlıurfa için bir değerdi"

Şanlıurfa'nın bir değerini kaybettiğini dile getiren Kanal Urfa çalışanlarından Uğur Ekinci, "İbrahim abimizi kaybettik. Çok değerli bir insandı. Yıllar beraber çalıştık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Şanlıurfalılar gönlünde taht kurmuş bir insandı. Çok şeyler yaptı. Şanlıurfa için bir değerdi" ifadelerini kullandı.

İbrahim Toru kimdir

1976 yılında 11 çocuklu ailenin 2'nci çocuğu olarak Şanlıurfa'da doğan Toru, ayakkabı boyacılığıyla başladığı iş hayatında 1992 yılında ağabeyi ve amcası ile birlikte bir dükkan kiralayarak ticarete başladı. Amcası bir yıl sonra vefat edince iş yükü İbrahim Toru ve ağabeyine kaldı. Genç yaşına rağmen boyacılık yaparak biriktirdiği 11 çeyrek altınla Dubai'ye gidip oyuncak getirdi. Kısa sürede iş alanında başarıyı yakalayan Toru, daha sonra Kanal Urfa Televizyonunu kurdu. Şanlıurfa'da büyük bir alışveriş merkezi de açan Toru, bölgenin en büyük oyuncak tedarik firması haline geldi. AK Parti'de de siyaset yapan Toru, 2018 genel seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı oldu ancak seçimi kazanamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Toru 44 yaşında hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
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