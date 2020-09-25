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Bu ilde virüslü hastalar toplu taşıma araçlarına binemeyecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'de bir ilke imza atılarak "HES (Hayat Eve Sığar) Kodu Uygulaması" protokolü imzalandı
 25 Eylül 2020 17:46
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Bu ilde virüslü hastalar toplu taşıma araçlarına binemeyecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'de bir ilke imza atılarak "HES (Hayat Eve Sığar) Kodu Uygulaması" protokolü imzalandı. Protokole göre korona virüs hastalarının veya temaslı vatandaşların şehir içi ulaşım araçlarına binmelerine engel olunacak.

Koronavirüs nedeniyle küresel ve ulusal çapta etkisi devam eden sağlık tehdidine karşı Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci emsal niteliği taşıyacak HES (Hayat Eve Sığar) Kodu Uygulaması" protokolünü şehirde hayata geçirdi. Bu kapsamda Gaziantep Kart kullanan 600 bin kişinin HES uygulamasında yer alan sağlık durumu hakkındaki bilgileri kontrol edilerek pozitif ya da temaslı kişilerin takibi yapılacak ve şehir içi toplu ulaşımı kullanmalarının önünegeçilecek. Ayrıca kısa süre içerisinde protokolün kapsamı genişletilerek; kamu kuruluşlarına giriş çıkışlarda da uygulanacak.

"Pozitif yada temaslı vatandaşlar toplu ulaşımı kullanamayacak"

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şehrin akıllı olabilmesi için karşılaşılan sorunları teknolojik altyapıyla çözmemiz gerekiyor. Valilik koordinatörlüğüyle çok güzel işlere imza atıyoruz, diğer şehirlerden pozitif ayrıştık. Salgındaki vaka oranında da her geçen gün düşüş meydana geliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, her alanda yerli yazılımımızı kullanmaya gayret göstereceğiz. Salgını bitirmek için her türlü hizmet anlayışını sergilemeyi sürdüreceğiz. Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'nin en iyi akıllı ulaşım altyapısını oluşturmuştuk. 600 bin kişi Gaziantep Kart uygulamasını indirdi. Akıllı ulaşımda Gaziantep'te önemli bir evreye ulaştık. Bu doğrultudan hareketle de Sağlık Bakanlığı sistemi aracılığıyla yürütülen HES kodu taramasının Gaziantep'e entegre edilmesi için düğmeye bastık. Geçen hafta, Sağlık Bakanlığı'ndan ihtiyaçlar ve talepler kapsamında bir dizi istişarelerimiz oldu. TEKNOFEST için şehre gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önemli bir protokol gerçekleştirdi. Şu anda Türkiye'deki büyükşehirler içerisinde bu protokolü ilk hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu. Artık, temaslı ya da pozitif vatandaşlar, eğer toplu taşımaya binmeye çalışıyorsa engellenecek. Dolayısıyla toplu taşımanın içinde dezenfektan ve maske kurallarına dikkat ederek ulaşımımızı sağlarken filyasyonda olması gereken bir temaslı veya pozitif vakanın toplu mecralara sirayet etmesi kötü bir sonuç doğuracağından bu protokol hayati bir önem taşıyor" dedi.

"Salgın riskini sıfırlayacağız"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise temaslı ve pozitif kişilerin kendilerini izole etmeleri gerektiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Karantinada olup kendini iyi hisseden kişiler zaman zaman sokaklara çıkıyorlar. Başka ihtiyaçları için gidiyorlar. Bu nedenle bu protokolümüz bize büyük bir fayda getirip pozitif vakalarla temaslıların toplu taşıma araçlarına binmelerine engel olacak. 600 bin adet Gaziantep Kart kullanan vatandaşların sağlık durumları gözlemlenebilecek. Ulaşım için şehir içi otobüsleri kullananlar temaslı bir durumda ise ulaşımını gerçekleştiremeyecek. Başkasının da kartını kullanma durumu söz konusu olamayacak. Riski sıfırlayacağız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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