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'Gençlerin zekası, petrol ve doğalgazdan daha değerli'

Bakan Abdulhamit Gül: Bugün gençlerin zekaları, ufku, hayallerini keşfediyoruz. Bu zenginlik petrol ve doğalgazdan bile daha değerli
 25 Eylül 2020 18:02
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'Gençlerin zekası, petrol ve doğalgazdan daha değerli'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti.

Gül, gazetecilere, bugün çok büyük bir gurur yaşandığını dile getirdi.

TEKNOFEST gururunun bu yıl üçüncüsünün yaşandığını anımsatan Gül, ülkenin geleceği olan gençlerin yeteneklerini keşfetme açısından organizasyonun büyük bir misyon üstlendiğine işaret etti.

Bakan Gül, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin gençlik olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bugün gençlerin zekaları, ufku, hayallerini keşfediyoruz. Bu zenginlik petrol ve doğalgazdan bile daha değerli. Bugün bunların gelecek kurgularını somutlaştırmak için çok önemli bir çaba ortaya konuyor. Alanı gezdik. Arkadaşlarımızın Türkiye'ye ve teknolojiye dair çok güzel ufukları ve hayalleri var. Burada Türkiye'nin her tarafından katılan takımlar var. Bizim için çok büyük bir övünç kaynağı oldu. Gaziantep'te olması da ayrı bir gurur. Yani sadece belirli bir kesim buraya katılmıyor. Toplumun her kesiminden, Türkiye'nin her yerinden genç beyinler burada. İstanbul'daki bir genç de Van'daki bir genç de, Trabzon'daki bir genç de bu yarışmaya katılabiliyor. Dolayısıyla bir fırsat eşitliği var."

Bu anlamda organizasyonun daha da önemli bir hal aldığını ifade eden Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O yüzden bu tip organizasyonlara hükümet olarak da bakanlıklar olarak da büyük destek veriyoruz. Bugün büyük bir heyecan yaşadık. Hayal edince gerçekleşiyor. Bizim dedelerimiz hayal ettiler, karadan gemileri yürüttüler. Bugün uçan araçların yeni teknolojisine yönelik her türlü yarışı takip ettik. Biz bu gençlere inanıyoruz. TEKNOFEST de bu imkanı sağlıyor. Savunma sanayisinde çok önemli adımlarımız oldu. Bugün çok önemli bir günü yaşıyoruz. Yarın da bu coşkuyu sürdüreceğiz."

Bakan Gül, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve diğer ilgililerle stantları gezip takım üyeleriyle sohbet etti.

Bakan Gül ve beraberindekiler, Roket, Model Uydu ve İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.
Anadolu Ajansı
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