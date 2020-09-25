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Kayseri'de 17 FETÖ sanığına hapis cezası

Kentin tanınmış iş adamlarının da içinde bulunduğu biri tutuklu 17 sanığın yeniden yargılandığı davada, sanıklar 1 yıl 13 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı
 25 Eylül 2020 18:11
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Kayseri'de 17 FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında kentin tanınmış iş adamlarının da yer aldığı 17 sanığa, yeniden yargılandıkları davada 1 yıl 13 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin eksik yargılama nedeniyle bozarak, yerel mahkemeye gönderdiği dosyayla ilgili Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşması, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.

Duruşmaya iş adamı tutuklu sanık Nuri Korkmaz ile tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.

Önceki duruşmada etkin pişmanlıktan yararlanan ve hakkında daha önce 10 yıl hapis cezası verilen Halil Korkmaz'a mahkeme heyeti beyan ettiği isimlerin fotoğraflarını göstererek teyit etmesini istedi.

İsimleri fotoğraflara bakarak doğrulayan Korkmaz, tekrar pişmanlığını dile getirdi.

Tutuksuz sanık iş adamı İbrahim Hakkı Gazezoğlu ise daha önce dinlenen tanıkların kendisini FETÖ ile ilişkilendirmediğini hatırlatarak beraatini istedi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından tüm sanıklara son sözleri soruldu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nuri Korkmaz'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay, Nagihan Boydak, Sami Gülhan, Ülkü Seçilay Selman, Ahmet Osman Başatlı, Davut Ünsal, Doğan Ünsal, Süleyman Ünsal, Osman Büyükberber, Ömer Erdoğan ve Uğur Payza'ya aynı suçtan 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlıktan yararlanan Halil Korkmaz'a 2 yıl 6 ay, İbrahim Hakkı Gazezoğlu'na örgüte yardımdan 3 yıl 9 ay, Mehmet Büyükberber ile Abdurrahman Özbahçeci'ye örgüte yardımdan 1 yıl 13'er ay, Ahmet Büyükşekerci'ye silahlı terör örgütüne yardımdan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Bayram Gültekin'e ceza verilmesine yer olmadığına karar veren heyet, Gültekin dışındaki sanıkların yurt dışına çıkış yasağının devamına da hükmetti.
Anadolu Ajansı
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