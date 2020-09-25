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Tahliyesinden 3 gün sonra yeniden 'taciz'den gözaltında

Muğla'da, iki ay önce üniversite öğrencisi Tuğçe Ç.'yi (21) taciz ve tehdit ettiği iddiası ile tutuklanıp, 22 Eylül'de elektronik kelepçe kontrolüyle serbest bırakılan Nurettin Şeyhmusoğlu (46), sosyal medyada tacize devam ettiği iddiasıyla tekrar gözaltına alındı.
 25 Eylül 2020 18:31
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Tahliyesinden 3 gün sonra yeniden 'taciz'den gözaltında

Bodrum'da yaşayan üniversite öğrencisi Tuğçe Ç., sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 1,5 yıldır Nurettin Şeyhmusoğlu tarafından taciz edildiğini, ölüm korkusu ile sokağa çıkamadığını belirtti. Geçen 22 Temmuz'da ise Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan tuhafiye dükkanı işletmecisi Nurettin Şeyhmusoğlu, ertesi gün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Nurettin Şeyhmusoğlu hakkında, Bodrum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'tehdit ve hakaret' suçundan dava açıldı. Şeyhmusoğlu, tutuklanmasından ardından Bodrum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, geçen 22 Eylül'de, 2 ay cezaevinde yatan şüphelinin elektronik kelepçe takılarak tahliyesine karar verdi. İddiaya göre Nurettin Şeyhmusoğlu, tahliye edilmesinin ardından sosyal medyada Tuğçe Ç.'ye yönelik paylaşımda bulundu. Paylaşımında bir süre tatil yapacağını belirten şüpheli, "Beni rezil etmek isterken kızınla resimlerimiz internete düştü. Kızının ve benim resmim bir ömür boyu internette kalacak. Benden başka kızını alacak adamın karşısına çıkacak. Akıllı olun. Ekim ayının 7'sinde ödül alacağım. O zaman dünyanın en mutlu çifti olacağız. Kızınla birlikte Aydın'a gidin" diye yazdı. Tuğçe Ç., bunun üzerine bir kez daha savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatı üzerine polis, Nurettin Şeyhmusoğlu'nu dün akşam saatlerinde gözaltına aldı.

'GÖZLERİNE KURBAN OLDUĞUM' ŞEKLİNDE MESAJIMA BAŞLADIM'

İfadesinde hesabın kendisine ait olduğunu belirten şüpheli, "Tuğçe Ç.'nin şikayeti üzerine tutuklanıp, 2 ay cezaevinde yattım, 22 Eylül'de tahliye edildim. 2 aydır kapalı olan dükkanıma gittim. 200 bin liralık tekstil malzemem dükkanda yoktu. Kalacak yerim olmadığından, temizlik ve güvenlik açısından dükkanda kalmam uygun değildi. Bu nedenle Gümbet Mahallesi'ndeki bir pansiyona yerleştim. 60 gün boyunca cezaevinde tek başıma kaldığım ve çıktıktan sonra ise iş yerimi böyle gördüğüm için üzgündüm, ağladım. Bu ruh haliyle profilimden bir paylaşımda bulundum. Tuğçe Ç.'yi kastederek 'gözlerine kurban olduğum' şeklinde mesajıma başladım. 'Emine Sultan' diye Tuğçe'nin annesini kastederek yazmaya devam ettiğim mesajda Tuğçe ile ilgili yazılar yazdım" dedi.

Nurettin Şeyhmusoğlu, paylaşımında belirtiği 7 Ekim'de alacağı ödülün uluslararası çevre ve doğa ile ilgili bir ödül olduğunu söyledi. Şüpheli, ayrıca paylaşımındaki "Kızınla birlikte Aydın'a gidin" ifadesini, Tuğçe ve annesini etkileyen insanlar olduğunu düşündüğü için yazdığını belirtti.

Nurettin Şeyhmusoğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.
DHA
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