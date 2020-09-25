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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,10, dolar/TL yüzde 0,88 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,88, avro/TL yüzde 0,99 değer kaybetti
 25 Eylül 2020 18:38
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,10, dolar/TL yüzde 0,88 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,88, avro/TL yüzde 0,99 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.084,93, en yüksek 1.135,07 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,10 artarak 1.124,17 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,88 kayıpla 455,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,88 azalışla 3.023,00 liraya geriledi. Geçen hafta 768,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 739,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,88 değer kazanarak 7,6410 liraya yükselirken, avro yüzde 0,99 azalışla 8,8760 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,60 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,67 ile hisse senedi fonları oldu.
Anadolu Ajansı
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