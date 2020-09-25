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TBMM Başkanı Şentop'tan, Pelosi'ye kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ifadelerine ilişkin, "Pelosi'yi, Türkiye'yi ABD'deki iç siyasi hesaplaşmalarında kullandığı sakil dilin konusu ve muhatabı haline getirerek ülkemizle ilgili cahilane ve saygısız nitelendirmelerde bulunmasından dolayı esefle kınıyorum." dedi.
 25 Eylül 2020 19:15
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Pelosi'ye kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ifadelerine ilişkin, "Pelosi'yi, Türkiye'yi ABD'deki iç siyasi hesaplaşmalarında kullandığı sakil dilin konusu ve muhatabı haline getirerek ülkemizle ilgili cahilane ve saygısız nitelendirmelerde bulunmasından dolayı esefle kınıyorum." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki gösterdi.

Şentop, "Pelosi'yi, Türkiye'yi ABD'deki iç siyasi hesaplaşmalarında kullandığı sakil dilin konusu ve muhatabı haline getirerek ülkemizle ilgili cahilane ve saygısız nitelendirmelerde bulunmasından dolayı esefle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, 144 yıllık parlamento ve anayasa geleneğiyle, dünyanın en köklü demokrasilerinden olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin, 100 yıl önce işgali sona erdiren milli mücadelesini bile Meclis idaresinde ve milli iradeye dayanarak yürüten bir devlet olduğuna işaret etti.

Şentop, şunları kaydetti:

"Nancy Pelosi, demokrasi hassasiyeti konusunda samimi ise kullanışlı diktatörleri ve darbeci generalleri meşru liderlere tercih eden ve Türkiye dahil birçok ülkede darbelere destek veren ABD politikalarının hesabını dünya halkları önünde vermelidir.

Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye'ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; iki yüzlü bazı batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış 'demokrasi' kavramına sığınmadan politika yapılabileceğini öğrenmelerini tavsiye ediyorum."
Anadolu Ajansı
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