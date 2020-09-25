1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca: Artık 2 virüs, 3 tedbir var... Maske, mesafe, temizlik

Bakan Koca: Karşımızda şimdi 2 virüs var. Bunları yenecek 3 savunmamız bulunuyor. Maske, mesafe ve temizlik. Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın, söz konusu korona ise asla hafife almayın. Virüs sizden güç yetiremeyebilir ama sizden bulaşan virüs o insanı bir nefese muhtaç eder.
 25 Eylül 2020 19:41
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz gibi son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Buna bağlı olarak ağır hasta sayımızda artış var. Sağlık altyapımızı güçlü tutmamız yönünde asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır.

Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Korona sebebiyle tedavi gören insan sayısı 6,5 milyona, hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona yaklaşmıştır. DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir. Bilim Kurulumuzun bu aylarla ilgili uyarılarını sizlerle birçok kez paylaştım. Korona karşı aldığımız tedbirleri uygularsak gribe karşı da korunmuş oluruz.

Grip bildiğiniz gibi ateş, kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Koronanın da belirtileri aynıdır. Hasta şüphelisi bu sebeple artacaktır. Karşımızda şimdi 2 virüs var. Bunları yenecek 3 savunmamız bulunuyor. Maske, mesafe ve temizlik. Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın, söz konusu korona ise asla hafife almayın. Virüs sizden güç yetiremeyebilir ama sizden bulaşan virüs o insanı bir nefese muhtaç eder.

Yaşadığımız ve tekrarlanan şiddet olaylarıyla ilgili, şiddet karşısındakine zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına zarar vereni dışlar.

Tünelin ucunu göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgından çıkalım. Çok değil az yolumuz kaldı. Bizlerin de görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığımıza inanın.

Günlük test sayımız 110 binin üzerinde, bu test sayısı bazı ülkelerin haftalık test sayısıdır.

İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde illerimiz Hıfzısıhhalarla aldığımız yerel uygulamalar var. Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop'un salgınla mücadelede geldiği noktayı, personel ve yatırım ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Son bir haftada 3'te 1 oranında düşüş sağlandı. Amasya'da vaka sayısında düşüş oranı %40. Ordu'da vaka sayımızda %30, Sinop'ta %50 düşüş görüyoruz.

YATAK DOLULUK ORANI

Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. Samsun'da erişkin yatak oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %77 solunum cihazı %40. Amasya erişkin yatak oranı %40, yoğun bakım doluluk oranı %75, solunum cihazı %64. 36 yoğun bakım daha ilave ediyoruz. Çorum erişkin yatak oranı %47, yoğun bakım doluluk oranı %60, solunum cihazı %41. 27 yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Ordu erişkin yatak oranı %38, yoğun bakım doluluk oranı%69, solunum cihazı %40. 76 yatak daha ilave ediyoruz. Sinop erişkin yatak oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %71, solunum cihazı %59. 19 yatak daha ilave ediyoruz. Tokat erişkin yatak oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %79, solunum cihazı %76. 18 yatak daha ilave ediyoruz. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %51, yoğun bakım doluluk oranı %68, solunum cihazı %33.

Filyasyon tüm Türkiye'de önemini korumaya devam edecek, temaslılarla yüzde 98,7'ye ulaştık.

Bu yıl yatırım programına aldığımı şehir hastanelerinin projelerini tamamlamak üzereyiz. Samsun Şehir Hastanesi'nin ihalesi yapıldı, yakında inşaat başlayacak. Tokat'ta Erbaa Devlet hastanesini hizmete almıştık. Bu yıl Turhal Devlet hastanemizi tamamlayarak hizmete sunmuş olduk.

Bilmenizi isterim ki salgınla mücadeleyi yürüten ekiplerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Sizler sağlık ordumuza tedbirlere uyarak güç veriniz.

SORU-CEVAP

ABD BÜYÜKELÇİSİ'NE YANIT

Özellikle sayın büyükelçinin yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Maliye bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanemizin ilaç ve tıbbı malzemeyle ilgili eskiden gelen borç sorunu çözmek için bir yaklaşımı oldu. Bununla ilgili de görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorunun olmadığı, malzemelerle ilgili görüşmeleri başladı. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hatırlamak isterim.

OKULLARDA VAKA DURUMU

Vaka sayısında, eğitim alan öğrenciler açısından söylüyorum, herhangi bir artışın olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum. Demin 6 ildeki düşüş oranını ifade ettik. Şu dönemde ayrıca vaka sayısının düşmekte olduğunu, şu anda önemli bir sorun yok. Önümüzdeki haftalarda bilim kurulu değerlendirme yaparak kademeli geçişle ilgili önerisini sunacaktır.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI OLACAK MI?

Bu dönemde açılan hastaneler oldu ve açılacak hastaneler de var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak. Yani bu yıl alım için çıkmış olacağız.

YENİ TEDBİRLER UYGULANACAK MI?

Bu dönemde ilave daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını ifade etmek isterim. Bu yer yer bazı illerimizde sorun olduğumuzda kurullarımız ilçe, mahalle, köy bazında kısıtlama yetkisi almaya sahip. Türkiye'de ilave yasak düşünülmüyor. Ama bizim tedbirlere uyumumuz çok önemli. Mesafe ve maskeyi önümüzdeki aylarda daha yaygın şekilde olmamız gerekiyor. Ayrıca ilave olarak HES kodunu biliyorsunuz. Bütün vakalarımız uygulamada yer alıyor. Pozitif ve temaslıların hareketini engellemek, izolasyonunu mutlaka sağlamaya çalışıyorum.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: Personel alımı için bu yıl ilana çıkacağız
25 Eylül 2020 20:03		 Yeni vaka sayısı 1700'ün altına indi
25 Eylül 2020 20:00
Bakan Koca: Bilim Kurulu yüz yüze eğitimde kademeli geçişi görüşecek
25 Eylül 2020 19:56		 Bakan Selçuk devreye girdi, 'otizmli müzik dehası' güzel sanatları birincilikle kazandı
25 Eylül 2020 19:36
Meteorolojiden il il sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
25 Eylül 2020 18:56		 Bilim Kurulu üyesi: Grip ve zatürre aşısı korumaz
25 Eylül 2020 18:53
Şanlıurfalı iş adamı ve TV sahibi koronavirüsten yaşamını yitirdi
25 Eylül 2020 17:29		 Koronadan 4 yakınını kaybeden hastadan itiraf: Hafife alıyorduk
25 Eylül 2020 16:13
Antalya'da dev hortum böyle görüntülendi
25 Eylül 2020 14:46		 Selçuk Bayraktar: Cezeri ile herkes pilot olabilecek
25 Eylül 2020 14:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - İstanbul İl Sağlık Müdürü hastane doluluk oranını açıkladı20:39 - Önce '2 bin' sonra '150' dedi, Emniyette ise hiç isim vermedi20:31 - Emekli öğretmen cinayetinde 2 kişi tutuklandı20:18 - Ayağına yosun dolanan çocuk, suya düşerek boğuldu20:03 - Bakan Koca: Personel alımı için bu yıl ilana çıkacağız20:00 - Yeni vaka sayısı 1700'ün altına indi
19:56 - Bakan Koca: Bilim Kurulu yüz yüze eğitimde kademeli geçişi görüşecek19:49 - Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti19:41 - Bakan Koca: Artık 2 virüs, 3 tedbir var... Maske, mesafe, temizlik19:36 - Bakan Selçuk devreye girdi, 'otizmli müzik dehası' güzel sanatları birincilikle kazandı19:27 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi19:23 - 'Yeni Zigana Tüneli Avrupa'nın en uzun tünellerinden bir tanesi'
19:15 - TBMM Başkanı Şentop'tan, Pelosi'ye kınama19:02 - Sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 13 kişi tutuklandı18:56 - Meteorolojiden il il sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı18:53 - Bilim Kurulu üyesi: Grip ve zatürre aşısı korumaz18:52 - Ankara ve İstanbul'da tedbirler işe yaradı, vaka sayısı düştü
18:49 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Pelosi Türkiye'ye karşı önyargılı bir siyasetçi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Özel okullar, ayrıca yüz yüze eğitim yapamayacak
Diyanet, 5 bin personel alacak
MHP'li vekilin yardımcı olun dediği isim mülakatı geçemedi
Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 76 gözaltı
'Ekrem Bey de Mansur Bey de siyasetin dışında kalacak'
Asansörde tacize uğrayan kadın şikayetçi olmadı: Uğraşmak istemiyorum
'İsimsizler Hareketi' paylaşımlarına operasyon: 24 gözaltı
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ntv spor 2
teksir makinesi 2
balkonda çiçek yetiştirmek 1
ürün takip sistemi-UTS 2
Levent Dönmez 1
vita kutuları 1
rtük 2
among us 1
helsinki'de köpeklerin covid taramasında kullanılması 2
çocuklar pasta diye tutturursa 1
SON İLANLAR
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği İşçi Alacak
Tokat İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 bin Personel Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli 4 uzman personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Tavşanlı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam