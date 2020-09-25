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Bakan Koca: Bilim Kurulu yüz yüze eğitimde kademeli geçişi görüşecek

Bakan Koca, Yüz yüze eğitime ilişkin olarak "Bilim Kurulu kademeli geçişi gündeme alacaktır." dedi.
 25 Eylül 2020 19:56
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Bakan Koca: Bilim Kurulu yüz yüze eğitimde kademeli geçişi görüşecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Son haftalarda virüs yayılım gösterdi, hasta sayımız yükseldi.

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirme ve planlama yaptık.

Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Dünya Sağlık Örgütü ülkeleri daha etkin mücadeleye davet ediyor.

Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Artık iki virüs, elimizde ikisinide yenecek üç tedbir var; Temizlik, maske, mesafe. Çok değil az yolumuz kaldı, tedbirlere uyalaım.

Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın, virüs size güç yetiremese de sizden bulaştığı kişiyi altüst edebilir.

Aşıyla ilgili haberler, dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var.

Kullandığımız ilacın ölümleri yüzde 30 azalttığı belirlendi.

İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır.

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerimizde vaka sayılarında düşüş var.Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'taki başarı oranı ülke çapında yayılacak.

Samsun yükselişteydi son bir haftada üçte bir oranında yüzde otuz oranında vaka sayısında düşüş sağlandı. Samsun'da yatak doluluk oranı yüzde 62.

Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.

ABD Büyükelçisinin açıklamasını talihsiz buluyorum, sorunu çözmeye çalışıyoruz.

(Okulların açılması vakaları etkiledi mi?) Bununla ilgili bir artış olmadı.

(Yüz yüze eğitim) Bilim Kurulu kademeli geçişi gündeme alacaktır.

Bu dönemde daha sert tedbirler almak gibi bir tavrımız yok. Aldığımız tedbirlerle vaka sayısı düşmekte. İlave bir yasak düşünülmüyor, tedbirlere uyumumuz önemli.

OKULLARIN AÇILMASI VAKA SAYILARINI ETKİLEDİ Mİ?

Okulların açılmasıyla ilgili vaka sayısında eğitim alan öğrenciler açısından söylüyorum, herhangi bir artış olmadığını çok rahat söyleyebilirim. Türkiye genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum.

"SERT TEDBİRLER GÜNDEMDE YOK"

Şu an alınan kararlar dışında ilave bir yasak düşünülmüyor. Sert tedbirler gündemde yok. Önümüzdeki 1-2 ay içinde kapalı ortamlarda biraraya gelmenin artış yaratacağını biliyoruz. Önümüzdeki aylarda bu etkinin önlenmesi için maske ve mesafeye daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor.
Memurlar.Net
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