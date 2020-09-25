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Bakan Koca: Personel alımı için bu yıl ilana çıkacağız

Bakan Koca: Bu dönemde açılan hastaneler oldu ve açılacak hastaneler de var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak. Yani bu yıl alım için çıkmış olacağız.
 25 Eylül 2020 20:03
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Bakan Koca: Personel alımı için bu yıl ilana çıkacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da gerçekleştirdiği toplantıların ardından koronavirüs ile mücadelede gelinen son durumu anlattı.

SORU-CEVAP

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI OLACAK MI?

Bu dönemde açılan hastaneler oldu ve açılacak hastaneler de var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak. Yani bu yıl alım için çıkmış olacağız.
Memurlar.Net
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