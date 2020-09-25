Bakan Koca: Personel alımı için bu yıl ilana çıkacağız

Bakan Koca: Bu dönemde açılan hastaneler oldu ve açılacak hastaneler de var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak. Yani bu yıl alım için çıkmış olacağız.

Bakan Koca: Personel alımı için bu yıl ilana çıkacağız Bakan Koca: Bu dönemde açılan hastaneler oldu ve açılacak hastaneler de var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak. Yani bu yıl alım için çıkmış olacağız. 25 Eylül 2020 20:03 Devamını gör