Bakan Koca: Personel alımı için bu yıl ilana çıkacağız
Bakan Koca: Bu dönemde açılan hastaneler oldu ve açılacak hastaneler de var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak. Yani bu yıl alım için çıkmış olacağız.
|25 Eylül 2020 20:03
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da gerçekleştirdiği toplantıların ardından koronavirüs ile mücadelede gelinen son durumu anlattı.
SORU-CEVAP
SAĞLIK PERSONELİ ALIMI OLACAK MI?
Bu dönemde açılan hastaneler oldu ve açılacak hastaneler de var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak. Yani bu yıl alım için çıkmış olacağız.
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