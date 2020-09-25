Ayağına yosun dolanan çocuk, suya düşerek boğuldu
|25 Eylül 2020 20:18
|+Aa- Yazdır
Olay, saat 17.00 sıralarında Berk Mahallesi'nden geçen Büyüksu Deresi'nde meydana geldi.
İddiaya göre arkadaşıyla birlikte derenin kenarına gezmek için gelen İlker Özkan, ayaklarını suya soktu. Ayağına yosun dolanan Özkan, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler, 112 Acil, itfaiye ve polise haber verdi.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri suya dalarak, çocuğu aradı. İlker Özkan'ın cansız bedeni yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu bulundu.
Kurtarma çalışmalarını izleyen İlker Özkan'ın ailesi, çocuklarının cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte sinir krizi geçirdi. Çocuğun ailesini diğer yakınları teskin etti. Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emekli öğretmen cinayetinde 2 kişi tutuklandı
25 Eylül 2020 20:31
|Sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 13 kişi tutuklandı
25 Eylül 2020 19:02
|Tahliyesinden 3 gün sonra yeniden 'taciz'den gözaltında
25 Eylül 2020 18:31
|Çapa'da, darp edilen personel görme yetisini kaybedebilir
25 Eylül 2020 17:50
|Kırık kolu için ameliyata girdi, ameliyattan sonra uyandırılamadı
25 Eylül 2020 17:17
|Sağlık Bakanlığı sahte telefon uygulamalarına karşı uyardı
25 Eylül 2020 17:08
|Kobani olayları nedeniyle fezleke düzenlenecek 7 milletvekili
25 Eylül 2020 16:47
|Aracına arı girince kaza yaptı: 1 yaralı
25 Eylül 2020 15:45
|Halil Sezai davasında baltalı görüntüler ortaya çıktı
25 Eylül 2020 15:05
|Dolandırıcıların son kurbanı emekli savcı... 380 binini aldılar
25 Eylül 2020 14:49