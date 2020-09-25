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Emekli öğretmen cinayetinde 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinde emekli öğretmenin öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 25 Eylül 2020 20:31
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Emekli öğretmen cinayetinde 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinde emekli öğretmenin öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 Eylül Pazartesi günü ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, 64 yaşındaki emekli öğretmen Tevfik Yalvaç, kendine ait evde elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmuştu. Bir süredir Tevfik Yalvaç'tan haber alamayan yakınları durumu bölgede yaşayan arkadaşlarına bildirmişti. Bunun üzerine Yalvaç'ın evini kontrol eden arkadaşları, emekli öğretmeni elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve kanepede hareketsiz halde bulmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, emekli öğretmenin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

"Otomobili de gasp edilmişti"

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Yalvaç'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşadığı, zaman zaman Foça Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde kaldığını belirlerken, 35 V 2130 plakalı otomobilinin de gasp edildiğini tespit etmişti. Olayın ardından jandarma tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

3 şüpheli adliyede

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat unsurlarının da yer aldığı özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, Foça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'ndan alınan teknik destekle, olaydan 3 gün sonra olayın şüphelisi oldukları ileri sürülen 3 kişiden 1'ini Aydın'ın Kuşadası ilçesi, diğer 2'sini ise İzmir'de yakaladı. M.T., A.O. ve A.D. isimli 3 şüpheli jandarmadaki gözaltı işlemlerinin ardından bugün Foça Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan 3 şüpheliden M.T. ve A.O. tutuklanarak Menemen Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Şüphelilerden A.D.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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