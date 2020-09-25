İstanbul İl Sağlık Müdürü hastane doluluk oranını açıkladı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, salgının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, ''En yüksek seviyeyi Nisan'da gördük'' diyerek şu an başarılı bir noktada olduklarını söyledi. İstanbul'daki hastane doluluk oranını da yüzde 50-55 bandı olarak belirterek grip ve zatürre aşılarına da değindi.
|25 Eylül 2020 20:44
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı.
Kemal Memişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
En yüksek seviyeyi Nisan'da gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakalar vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelerle başarılı bir noktaya geldik. Yeni vaka artış hızında düşüş var.
İSTANBUL'DA HASTANE DOLULUK ORANI
Kapasitemizinin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız.
Karantinadan kaçanları da iki yurtta misafir ediyoruz.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRILAR
Sağlık çalışanları olarak saldıraya uğrasak da hizmete devam edeceğiz.
GRİP VE ZATÜRRE AŞILARI
65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var. Onun içinde eczanelerimize gerekenler sağlanacak. Bir eksik görülürse de lütfen bize iletsinler.
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