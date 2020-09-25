İstanbul'daki akaryakıt dolandırıcılığı soruşturmasında 35 kişi serbest
|25 Eylül 2020 20:54
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Sahte belge düzenleyerek olmayan veya faal bulunmayan deniz araçlarına akaryakıt alarak haksız kazanç elde ettikleri ve vergi kaybına neden oldukları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 35 şüpheli serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri ve devleti vergi kaybına uğrattıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 35 kişi ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan 35 şüpheli tutuklanma ve adli kontrol şartıyla Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorgularının ardından tüm şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkez 12 ilde 22 Eylül'de düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek olmayan veya faal bulunmayan gemi, yat veya tekne gibi deniz araçlarına akaryakıt alarak kamu kurumlarını dolandırıp haksız kazanç elde ettiği ve devleti 21 milyon lira vergi kaybına uğrattığı iddiasıyla 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerden 39'u yakalanmıştı.
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