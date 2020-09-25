RTÜK'ten Halk TV'ye verilen yayın durdurma cezası açıklaması
|25 Eylül 2020 21:09
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye verilen yayın durdurma cezası hakkındaki yürütmeyi durdurma kararlarının yargı tarafından kaldırıldığını belirterek, "Kuruluşun, Üst Kurulun verdiği idari yaptırım kararını pazartesi gecesi 00.00 itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.
RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Üst Kurulun 1 Temmuz'daki kararıyla Halk TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesindeki "Yayın hizmetleri; Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünü ikinci defa ihlal etmesi nedeniyle 5 günlük yayın durdurma cezası verildiği anımsatıldı.
Söz konusu idari yaptırımla ilgili daha önce alınan yürütmeyi durdurma kararlarının yargı tarafından kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, "Kuruluşun, Üst Kurulun verdiği idari yaptırım kararını pazartesi gecesi 00.00 itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan bazı RTÜK üyelerinin açtığı davaları da mahkeme reddetmiştir." ifadelerine yer verildi.
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