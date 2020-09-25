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ÖSYM, 200 kadro için internetten aldığı başvuruları 10 gündür açıklayamıyor

ÖSYM Başkanlığı, 2020/11 KPSS tercihlerinde son olarak 16 Eylül'de internet üzerinden aldığı tercih sonuçlarını 10 gündür açıklayamıyor.
 25 Eylül 2020 21:27
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ÖSYM, 200 kadro için internetten aldığı başvuruları 10 gündür açıklayamıyor

ÖSYM Başkanlığı 10 Eylül'de ilana çıkarak, Sağlık Bakanlığına ait 200 kadroya başvuru almak için ilana çıktı. 10 ila 16 Eylül 2020 tarihleri arasında başvurular internet üzerinden alındı.

Ancak internet üzerinden alınan tercih başvurularının üzerinden 10 gün geçmiş olmasına rağmen sonuçlar hala açıklanamamıştır.

200 kadro için alınan tercih başvuruları, excel üzerinden çalıştırılacak bir programda dahi, gerekli kontroller yapılarak 1-2 günde açıklanabilirdi. ÖSYM'nin az düzeydeki başvuruları dahi neden bu kadar uzun sürede açıklayamadığı gerçekten araştırılması gereken bir durumdur.
Memurlar.Net - Özel

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