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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tutukluluğa devam

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti
 25 Eylül 2020 21:30
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tutukluluğa devam

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yapılan duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmada, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının talep ve beyanları alındı.

Ara karara yönelik mütalaası sorulan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Müzakereden sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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