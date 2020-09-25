Sağlık personeli olan eşini hastanede bıçaklayan şüpheli yakalandı
|25 Eylül 2020 21:35
|+Aa- Yazdır
Merkez Kayapınar ilçesinde 19 Eylül'de, sabah erken saatlerinde Fırat Bulvarında bulunan özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan 4 çocuk annesi Esengül Y. (38), 17 ay önce boşandığı ve tehditleri üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Murat Ç. (45) tarafından çalıştığı özel hastanede 4 yerinden bıçaklandı.
Kanlar içerisinde kalan kadın, mesai arkadaşları Acil Servis'e götürülerek tedaviye alınırken, kalabalıktan faydalanıp kaçan ve kayıplara karışan Murat Ç.'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tarafından çalışma başlatıldı.
Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. İzini kaybettiren Murat Ç.'nin ekiplerin yaptığı araştırmalar ve telefon konuşmaları üzerine merkez Sur ilçesindeki bir tarihi evde saklandığını tespit etti. Murat Ç.'nin bulunduğu yeri tespit ettikleri bölgede önce çevre güvenliği alan ekipler, daha sonra adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucundan yakalanan Murat Ç., yoğun güvenlik önlemleri altında ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Murat Ç.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili olarak soruşturma ise sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mezarcılar önce mezarlıkta sonra hastanede birbirine girdi: 6 yaralı
25 Eylül 2020 22:15
|Emekli savcıyı 380 bin TL dolandıran zanlı tutuklandı
25 Eylül 2020 21:16
|Emekli öğretmen cinayetinde 2 kişi tutuklandı
25 Eylül 2020 20:31
|Ayağına yosun dolanan çocuk, suya düşerek boğuldu
25 Eylül 2020 20:18
|Sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 13 kişi tutuklandı
25 Eylül 2020 19:02
|Tahliyesinden 3 gün sonra yeniden 'taciz'den gözaltında
25 Eylül 2020 18:31
|Çapa'da, darp edilen personel görme yetisini kaybedebilir
25 Eylül 2020 17:50
|Kırık kolu için ameliyata girdi, ameliyattan sonra uyandırılamadı
25 Eylül 2020 17:17
|Sağlık Bakanlığı sahte telefon uygulamalarına karşı uyardı
25 Eylül 2020 17:08
|Kobani olayları nedeniyle fezleke düzenlenecek 7 milletvekili
25 Eylül 2020 16:47