Tezkeresi beklenirken ölüm haberi gelen asker toprağa verildi
|25 Eylül 2020 22:26
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Ağrı'da vatani görevini yaparken hastalanarak 62 gün sonra vefat eden Piyade Er Mehmet Ali Sağlam, memleketi Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Gürpınar köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Emet ilçesi Gürpınar köyünde düzenlenen askeri cenaze törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan Vekili Yasin Yılmaz, STK başkanları, Emet ve civar ilçelerden vatandaşlar katıldı.
Askerimizin naaşı ambulansla yaşadığı eve getirilerek ailesi ve komşuları ile helallik alındıktan sonra omuzlarda defnedileceği mezarlığa götürüldü.
Pandemi süreci nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu cenaze merasiminde sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uyulmasına büyük özen gösterildi.
Piyade Er Mehmet Ali Sağlam'ın naaşı, Cuma namazı sonrası Emet ilçe müftüsü İsmail Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, köy mezarlığına defnedilirken Vali Ali Çelik, Baba Hasan Sağlam'a Türk bayrağı teslim ederek baş sağlığı diledi.
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