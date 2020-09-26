1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başsavcılıktan kadına yönelik şiddete ilişkin açıklama

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan kentteki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin, mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedildiğini ve bu tedbir kararlarının ihlali nedeniyle şüpheli hakkında 3 gün zorlama hapsi uygulandığını belirtti.
 26 Eylül 2020 00:40
+Aa- Yazdır
Başsavcılıktan kadına yönelik şiddete ilişkin açıklama

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan kentteki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin, mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedildiğini ve bu tedbir kararlarının ihlali nedeniyle şüpheli hakkında 3 gün zorlama hapsi uygulandığını belirtti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, önceki gün basında adı geçen S.Ü.'nün boşandığı eşiyle ilgili şikayetlerine dair 2011 ile 2020 yılları arasında 18 ayrı soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi. Kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili soruşturmaların etkin şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi: "Bu soruşturmalardan dördünde şüphelinin mağdur ve ailesine yönelik gerçekleştirdiği tehdit, hakaret, yakarak mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından şüphelinin cezalandırılması istemiyle kamu davası açılırken, bir soruşturma da uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Diğer 15 dosyada ise delil yetersizliği sebebiyle takipsizlik kararı verilmekle birlikte 2020 yılında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından ötürü başlatılan üç soruşturma ise halen derdest durumdadır. Şüpheli bu süreçte kayın biraderine yönelik mala zarar verme eyleminden dolayı 2 ay süresince tutuklu kalmıştır. Mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 6284 sayılı kanun uyarınca aşamalarda 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedilmiştir. Yine bu tedbir kararlarının ihlali nedeni ile şüpheli hakkında 3 gün zorlama hapsi uygulanmıştır."

Açıklamada, haberlere yansıyan bir kısım iddiaların yıllar öncesine ait olduğu, ileri sürülen yeni iddiaların da açılan soruşturma kapsamında titizlikle araştırıldığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
26 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
26 Eylül 2020 00:02		 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı
25 Eylül 2020 23:44
Bakan Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne cevap: Türkiye eski Türkiye değil
25 Eylül 2020 23:18		 Önce '2 bin' sonra '150' dedi, Emniyette ise hiç isim vermedi
25 Eylül 2020 20:39
TBMM Başkanı Şentop'tan, Pelosi'ye kınama
25 Eylül 2020 19:15		 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Pelosi Türkiye'ye karşı önyargılı bir siyasetçi
25 Eylül 2020 18:49
Kılıçdaroğlu iki yeni başdanışman görevlendirdi
25 Eylül 2020 18:26		 'Gençlerin zekası, petrol ve doğalgazdan daha değerli'
25 Eylül 2020 18:02
İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! 'Koray Aydın bu hatanın bedelini ödemeli'
25 Eylül 2020 17:57		 İletişim Başkanı Altun'dan Pelosi'ye tepki
25 Eylül 2020 17:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:08 - Acun Ilıcalı'dan dijital yayın platformu: Exxen00:57 - Koronavirüste yeni test yöntemi00:53 - ABD'li Bakan eleştirmişti. Huawei 'Türkiye'ye inanıyoruz' dedi00:49 - Haluk Bayraktar, yerli ve milli kartı tanıttı00:43 - HDP'nin yayın organı internet sitesine engelleme kararı00:40 - Başsavcılıktan kadına yönelik şiddete ilişkin açıklama
00:27 - ÖSYM, 200 kadro için internetten aldığı başvuruları 10 gündür açıklayamıyor00:05 - KPSS'ye hazırlanıyordu. Bakana hakaret etti, 'pişmanım' dedi00:02 - 26 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:00 - Carrefoursa da fotokopi kağıdı 30 Eylüle kadar 12,99 TL!23:44 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı
23:18 - Bakan Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne cevap: Türkiye eski Türkiye değil22:54 - Kırık kolu için ameliyata alınan 6 yaşındaki çocuk uyandırılamadı22:48 - Maske takmadığı için ceza yedi: Karım benimle kavga eder! dedi22:36 - Son şampiyon golü de puanı da unuttu22:26 - Tezkeresi beklenirken ölüm haberi gelen asker toprağa verildi
22:15 - Mezarcılar önce mezarlıkta sonra hastanede birbirine girdi: 6 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Carrefoursa da fotokopi kağıdı 30 Eylüle kadar 12,99 TL!
ÖSYM, 200 kadro için internetten aldığı başvuruları 10 gündür açıklayamıyor
KPSS'ye hazırlanıyordu. Bakana hakaret etti, 'pişmanım' dedi
Koronavirüste yeni test yöntemi
Haluk Bayraktar, yerli ve milli kartı tanıttı
ABD'li Bakan eleştirmişti. Huawei 'Türkiye'ye inanıyoruz' dedi
HDP'nin yayın organı internet sitesine engelleme kararı
Acun Ilıcalı'dan dijital yayın platformu: Exxen
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düğün ve nikahlara katılmayın 3
fahrettin koca 2
nazım sangare 1
Tarsustaki gizemli kazı 1
cuma 1
küsüp giden yazarlar 1
ipek harbelioğlu 1
neşet ertaş 2
merkez bankasının faizleri artırması 5
vaka artış hızı kontrol altında 3
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Merkez Efendi Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam