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HDP'nin yayın organı internet sitesine engelleme kararı

Yeni Yaşam Gazetesi'nin internet sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi
 26 Eylül 2020 00:43
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HDP'nin yayın organı internet sitesine engelleme kararı

HDP'ye yakın çizgisiyle bilinen ve PKK'ya yakın yayın yapmakla suçlanan Yeni Yaşam Gazetesi'nin internet sitesine Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.
Memurlar.Net
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