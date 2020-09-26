ABD'li Bakan eleştirmişti. Huawei 'Türkiye'ye inanıyoruz' dedi

BD'nin Huawei başta olmak üzere Çinli telekomünikasyon şirketlerinin gittikçe yaygınlaşan uluslararası işbirliklerine yönelik eleştirilerinde yeni adres Türkiye oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz gün Türkiye'nin Huawei ve diğer Çinli teknoloji şirketlerine artan oranda bağımlılığının ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile askeri işbirliğini zora sokabileceğini belirtmişti.

Bu durumun işleri daha da zorlaştırdığını ifade eden Pompeo, "Türkiye içinde veya Çin etkisi altındaki başka herhangi bir ülkede, Çin'in faaliyetlerinin artmasından etkilenecek olan sadece askeri ve güvenlik ağlarımız değil. Aynı zamanda Amerikan verilerinin korunduğundan da emin olmalıyız" demişti.

HUAWEI: YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

Geçen yaz aylarında ABD yönetiminin baskısıyla İngiltere, 2027 yılına kadar Çinli teknoloji devi Huawei'nin ekipmanlarının 5G şebekesinden tamamiyle çıkarılması gerektiğine karar vermişti.

Pompeo'nun ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yakın Washington Examiner dergisine 23 Eylül'de yaptığı bu beklenmedik çıkışının ardından, Huawei bugün "Türkiye'ye inanıyoruz ve yatırım yapmaya devam ediyoruz" açıklaması yaptı.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin Türkiye'de 10. yılını kutladığına dikkat çekilen ve Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri ekosistemini yeni yatırımlarla büyütmeye kararlı olduklarının altı çizilen açıklamada, "Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteren Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, şirketin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi olma niteliğini taşıyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi verilerine göre Türkiye'de telekomünikasyon sektörüne Ar-Ge hizmeti sunan 17 merkez arasında yer alıyor" denildi.

Türkiye'deki toplam yatırımlarının 520 milyon TL olduğunu aktaran Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, "Kuruluşumuzdan bu yana 1500'den fazla mühendis ve araştırmacı, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ailesinin bir parçası oldu. Bazıları Türk şirketlerinde teknoloji geliştirmeye devam ediyor. Bununla gurur duyuyoruz. Bugün 620 profesyonelle çalışıyoruz ve Türkiye'deki ICT yeteneklerine güveniyoruz. Gelecek yıl bu ekibimizi yüzde 10 büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE GELİŞTİRİP 30'DAN FAZLA ÜLKEYE SATIYORUZ'

Geliştirdikleri ürünlerinin ve çözümlerinin sadece Türkiye'de kullanılmadığını, yurtdışında da satıldığını söyleyen Hüseyin Hai, "Çözümlerimiz 30'dan fazla ülkede 40 kurumsal müşteri tarafından kullanıldı. Ümraniye'deki merkezimizde Türk mühendisler tarafından üretilen teknolojiler, Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Bu yazılım ihracatı ile birlikte Türkiye'ye toplam 260 milyon dolar giriş sağladık" diye konuştu.

620 MÜHENDİS ÇALIŞIYOR

Verilen bilgiye göre en önemli faaliyet alanları, 5G kullanım senaryoları, AI (yapay zeka) ve Huawei Mobil Servisleri (HMS) olan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, ağırlıklı olarak Türkiye'deki mobil operatörlere hizmet veriyor. Akademilere ICT projeleri konusunda destek veren merkez, Türkiye'de geçen yıl 15 üniversite ve 28 akademisyen ile iş birliğine gitti. Çinli Huawei'nin Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde çalışan 620 mühendisin yüzde 23'ü kadınlardan oluşuyor.