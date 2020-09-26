Koronavirüste yeni test yöntemi
|26 Eylül 2020 00:57
|+Aa- Yazdır
Koronavirüs testi için artık içme suyuyla gargara yapmak yeterli olacak. Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, yeni test yönteminin ayrıntılarını anlattı.
Prof. Dr. Kocagöz, "Hastadan burun sürüntüsü yerine gargara ve ağız çalkalama suyunu alıyoruz. Hasta bir iki yudum içme suyunu ağzına alıyor, gargara yapıp birkaç defa çalkaladıktan sonra bir kaba tükürüyor. Laboratuvarda geliştirdiğimiz araç içerisine 20 mililitre kadar sıvı koyuyoruz. Orada bulunan bir polimer hızla su ve küçük molekülleri çekerek virüsleri konsantre hale getiriyor. Böylece hem çubukla aldığımız 50 mikrolitre yerine bütün arka boğazı ve ağzı yıkayarak çok miktarda almış oluyoruz.
YARIM SAAT İÇİNDE NETİCE ALINACAK
Bunu ister PCR testlerinde ister antijen testlerinde kullanabiliyoruz. Bu işlem antijen testlerinin duyarlılığını yaklaşık 20 kat artırıyor. Daha fazla virüs topladığımız için umarım PCR kadar duyarlı bir test haline getireceğiz. Burundan örnek almak ağrılı bir işlem ve örneği alan kişiye enfeksiyon riski yaratmış oluyoruz. Bunun yerine şüpheli kişiye bir kap veriyorsunuz, ağzını çalkalayıp o sıvıyı kendisi veriyor. Hem de hastaneye gelen hastalarımıza en fazla yarım saat içerisinde sonucu vermiş olacağız" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Uzmanlara göre ilk aşı bulunduğunda sihirli değnek değmeyecek
25 Eylül 2020 14:51
|Çinli Sinovac, koronavirüs aşısını Türkiye'de denemeye başladı!
15 Eylül 2020 12:15
|Arı zehri laboratuvarda meme kanseri hücrelerini yok etti
02 Eylül 2020 23:54
|Yakın gelecekte organ yetmezliği tarihe karışacak
25 Ağustos 2020 17:27
|Bilim insanlarından Alzheimer'ın tedavisinde çığır açan buluş
25 Ağustos 2020 01:31
|Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisinin alzaymır çalışması patent aşamasında
18 Temmuz 2020 23:15
|Lokal anestezi ile akciğer ameliyatı yapıldı
13 Temmuz 2020 00:25
|Çin bilim adamları duyurdu: Aşıya gerek kalmayabilir
19 Mayıs 2020 12:33
|Türk bilim insanlarından Kovid-19 araştırmalarına katkı
09 Mayıs 2020 21:53
|Cevdet Erdöl: Yerli ilacımız ruhsat aşamasında
05 Mayıs 2020 11:26