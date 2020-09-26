Acun Ilıcalı'dan dijital yayın platformu: Exxen

Dijital yayıncılık alanında rekabet artıyor. Netflix, BluTV, puhutv, FoxPlay, Amazon Prime'dan sonra Acun Ilıcalı da merakla beklenen yeni platformuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, Exxen adlı platformunun duyurusunu bugün sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirdi. Tıpkı diğer platformlarda olduğu gibi Exxen'de de orijinal yapım dizi ve filmler ile farklı yarışma programları da izleyicilerle buluşacak. Acun Ilıcalı, yeni platformla ilgili olarak "Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz." ifadesini kullandı.