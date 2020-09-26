Erbaş'tan Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı.
|26 Eylül 2020 01:36
|+Aa- Yazdır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir Kur'an kursunda çocuklara şiddet uygulanan olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirterek konunun takipçisi olacağını bildirdi.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Maske takmadığı için ceza yedi: Karım benimle kavga eder! dedi
25 Eylül 2020 22:48
|RTÜK 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili inceleme başlattı
24 Eylül 2020 21:27
|Ameliyat sonrası uyandırılamayan çocuk yaşamını yitirdi
24 Eylül 2020 20:43
|At sucuğuna 'Özbek eti' bahanesi
17 Eylül 2020 07:42
|MEB, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı
15 Eylül 2020 12:23
|Tecavüz suçlamasında, müfettişler incelemeyi tamamladı
14 Eylül 2020 12:50
|Koronavirüs fırsatçılığı! Özel hastanelere soruşturma başlatıldı
14 Eylül 2020 08:52
|Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
11 Eylül 2020 10:36
|İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre 'skandal' iddiaları yalanladı
09 Eylül 2020 17:30
|Haliç Üniversitesi, Mütercimler hakkında soruşturma başlattı
09 Eylül 2020 10:54