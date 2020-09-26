İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı.
|26 Eylül 2020 02:49
|+Aa- Yazdır
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler aramalar yaptı. Operasyon yapılan evlerin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tutukluluğa devam
25 Eylül 2020 21:30
|Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
25 Eylül 2020 21:11
|Kayseri'de 17 FETÖ sanığına hapis cezası
25 Eylül 2020 18:11
|2011 KPSS soruşturmasında ikinci dalga: 50 gözaltı
25 Eylül 2020 16:50
|FETÖ'den yakalanan 11 kişiden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı
25 Eylül 2020 16:09
|FETÖ'cü astsubaya MİT operasyonu
25 Eylül 2020 15:10
|Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
25 Eylül 2020 13:32
|FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis
25 Eylül 2020 12:47
|FETÖ'nün avukat yapılanmasından 24 şüpheliden 15'i tutuklandı
25 Eylül 2020 12:22
|Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
25 Eylül 2020 12:22