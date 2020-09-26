AK Partili Yılmaz koronavirüse yakalandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çekilen akciğer tomografisi sonucu kendisine yeni tip corona virüs (covid-19) tanısı konulduğunu duyurdu.
|26 Eylül 2020 03:59
|+Aa- Yazdır
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Eylül 2020 00:02
|Tezkeresi beklenirken ölüm haberi gelen asker toprağa verildi
25 Eylül 2020 22:26
|Bakan Koca: Personel alımı için bu yıl ilana çıkacağız
25 Eylül 2020 20:03
|Yeni vaka sayısı 1700'ün altına indi
25 Eylül 2020 20:00
|Bakan Koca: Bilim Kurulu yüz yüze eğitimde kademeli geçişi görüşecek
25 Eylül 2020 19:56
|Bakan Koca: Artık 2 virüs, 3 tedbir var... Maske, mesafe, temizlik
25 Eylül 2020 19:41
|Bakan Selçuk devreye girdi, 'otizmli müzik dehası' güzel sanatları birincilikle kazandı
25 Eylül 2020 19:36
|Meteorolojiden il il sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
25 Eylül 2020 18:56
|Şanlıurfalı iş adamı ve TV sahibi koronavirüsten yaşamını yitirdi
25 Eylül 2020 17:29
|Koronadan 4 yakınını kaybeden hastadan itiraf: Hafife alıyorduk
25 Eylül 2020 16:13