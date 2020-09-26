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AK Partili Yılmaz koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çekilen akciğer tomografisi sonucu kendisine yeni tip corona virüs (covid-19) tanısı konulduğunu duyurdu.
 26 Eylül 2020 03:59
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AK Partili Yılmaz koronavirüse yakalandı

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."
Anadolu Ajansı
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