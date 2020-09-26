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Kavga ihbarına giden polis ekiplerine saldırı: 6 yaralı

Bolu'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine yapılan saldırı sonucu, 2 polis memuru, 3 bekçi yaralandı
 26 Eylül 2020 06:23
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Bolu'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine yapılan saldırı sonucu, 2 polis memuru, 3 bekçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga yaşandığı ihbarını alan yunus ekipleri ile mahalle bekçileri bölgeye geldi.

Kavgayı ayırmak isteyen güvenlik güçlerine, alkollü olduğu öğrenilen kişiler saldırdı.

Bıçağın da kullanıldığı saldırıda, 2 polis memuru ile 3 mahalle bekçisi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan ekiplerin yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen takviye kuvvetler kavgayı ayırarak 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis ekipleri tarafından rapor alınması için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürüldü.

Kavgaya müdahale ettikleri esnada yaralanan 2 polis ve 3 mahalle bekçisi de rapor almak için aynı hastaneye götürüldü.

Şüphelilerin sağlık durumu ile ilgili rapor işlemleri devam ettiği esnada hastane önüne gelen 2 kişi, gözaltındaki yakınlarını görmek için polis ekipleri ile tartıştı.

Ekiplere direnen ve bölgeden uzaklaşmayan 2 kişi de hastane önünde gözaltına alındı.

Öte yandan, kavga esnasında yaralanan şüphelilerden biri de aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı
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