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Temaslı olduklarını bildiren sağlık çalışanı darp ettiler

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanını darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 26 Eylül 2020 06:39
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Temaslı olduklarını bildiren sağlık çalışanı darp ettiler

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanını darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Afşin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişiyle temas ettiği değerlendirilen M.K. beraberindeki A.K. ile isminin İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirildiği iddiasıyla sağlık çalışanı B.T'yi darp etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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