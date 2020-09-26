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İşte FETÖ-PKK ortaklığı

Polis okulu öğrencilerine mahrem imamlık yapan Muhammet E.'nin hard diskinden PKK arşivi çıktı. Bilgisayarda Türkiye'nin Kürtleri katlettiği iftiralarını içeren İngilizce hazırlanmış kara propaganda videoları da var
 26 Eylül 2020 06:56
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İşte FETÖ-PKK ortaklığı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Polis Okulu öğrencilerine 2010-2014 yılları arasında mahrem imamlık yapan 13 şüpheli tespit edildi. Yaklaşık 2 ay süren teknik takibin ardından 11 Eylül'de operasyon düğmesine basıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Muhammet E. ile ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. İstanbul Silivri'deki evinde gözaltına alınan şüpheliye ait hard diskin kardeşinde olduğu tespiti üzerine harekete geçen polis, söz konusu hard diski imha edilmeden ele geçirdi. Balıkesir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen 1 terabaytlık hard diskten PKK arşivi çıktı.

PKK VİDEOLARI ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, hard diskin içerisinde PKK ve Suriye uzantısı YPG ile örgütün kadın yapılanması YPJ'ye ait organizasyon ve toplantılara ait olduğu anlaşılan çok sayıda video ve örgüt üyelerinin fotoğrafları yer aldığı tespit edildi. Ayrıca aynı hard disk içerisinde Türkiye'nin Kürtleri katlettiği iftiralarını içeren İngilizce hazırlanmış kara propaganda videolarının da bulunduğu belirlendi.

GİZLİ ÇEKİM ROKET YAPIMI VİDEOSU

Yine söz konusu hard disk içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı'na ait hizmete özel olarak hazırlanmış roket yapımı, bakımı ve kullanımına ilişkin belge ve bilgilerin akıllı telefon ile gizli olarak çekilmiş videolarının da yer aldığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu bilgi ve belgelerin askeri birim dışına çıkarılması, kopyalanması, yayılması ve başkalarına verilmesi yasak olduğu öğrenildi.

CASUSLUKTAN TUTUKLANDI

Söz konusu tespitlerin ardından şüpheli Muhammet E., FETÖ üyeliğinin yanı sıra PKK terör örgütü üyeliği ve askeri ve siyasi casusluk suçlarından da sorgulandı. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Balıkesir 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Terör örgütüne üye olma, Askeri ve siyasi casusluk" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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