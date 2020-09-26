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İyi Parti'de liste krizi... 'Koray Aydın'a görev vermeyin' ziyareti!

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda yaşanan "oy verilmeyecekler" listesiyle çıkan krizde, milletvekilleri devreye girip Genel Başkan Meral Akşener'le görüştü
 26 Eylül 2020 07:48
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İyi Parti'de liste krizi... 'Koray Aydın'a görev vermeyin' ziyareti!

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda yaşanan "oy verilmeyecekler" listesiyle çıkan krizde, milletvekilleri devreye girip Genel Başkan Meral Akşener'le görüştü.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre; Milletvekillerinin yeni oluşturulacak Başkanlık Divanı'nda, listeyi yapıp delegelere dağıttığı öne sürülen Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a yer verilmemesini istediği öğrenildi.

2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu üyeliği (GİK) seçimi için Akşener, 100 kişilik anahtar liste belirledi. Bu sırada delegelere "oy verilmeyecekler" listesi dağıtıldı. Listede İYİ Parti milletvekilleri İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feriduh Bahşi, Ayhan Erel, Aydın Adnan Sezgin, genel başkan yardımcısı Yavuz Temizer ve partili Berna Biçer yer aldı.

Liste tepki çekerken, Akşener'in kapısını çalan milletvekilleri rahatsızlıklarını dile getirdi. 20 milletvekilini temsilen Subaşı ve Erel, Akşener ile İstanbul'da 3 saatlik görüşme yaptı.

AKŞENER'İN YANITI

Akşener'in kurultayla ilgili tartışmanın sosyal medyada yapılmasına çok üzüldüğü belirtilirken, moralinin de bozuk olduğu öğrenildi. Milletvekilleri Akşener ile görüşmeyi, "partinin birlik ve beraberliğinin sağlamlaştırılması" amacıyla yaptıklarını söyledi. Milletvekilleri görüşmede, "İsteğimiz parti içi demokrasinin gelişip sağlamlaşması. Hiçbirimizin bir gelecek beklentisi yok. Listede isimlerin üzerinin çizilmesi, itibarsızlaştırmak anlamına gelir. Bu listeyi yapanların bulunmasını ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Milletvekilleri, görüşmede Aydın'ın teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığını sürdürmesini istemediklerini söyledi. Akşener'in üç saat süren görüşmede, "Şu an susuyorum, gözlemliyorum" dediği öğrenildi. İYİ Parti'nin TBMM Grubu seçimi 1 Ekim'de yapılacak. Bu arada kulislerde, Aydın'ın Akşener ile görüşerek kendisine görev vermemesini isteyeceği öne sürüldü.
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