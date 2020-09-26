Altın çakılıyor... İbre aşağı döndü

Belirsizlik dönemlerinin güvenilir limanı olan altında, büyük fonların portföy boşaltmalarına zemin hazırlamak için piyasaya sunulan "2.300 dolar görülecek" içerikli raporlar fos çıktı. Altının ons fiyatında bu hafta yüzde 4.7 ile son 1.5 ayın en büyük haftalık düşüşü yaşandı. 18 Eylül'de bin 951 dolar olan fiyat, dün bin 858 dolarla 21 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

2.5 AYDA % 10 DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatında 2 bin 63 doların görüldüğü 6 Ağustos'tan bu yana yaşanan düşüş ise yüzde 10'a ulaştı. Yurtdışındaki düşüşe paralel olarak iç piyasada da fiyatlar sert bir şekilde geriledi. Altının gram fiyatı bu hafta yüzde 4.2 düşerek 455 liraya inerken, 480 liranın görüldüğü 6 Ağustos'tan bu yana ise düşüş yüzde 5.5'e ulaştı. Çeyrek alının fiyatı da 6 Ağustos'tan bu yana yüzde 11 geriledi.

İBRE AŞAĞI DÖNDÜ

Küresel piyasaların, ek teşvik paketleri ile ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliğine odaklandığına dikkat çeken Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, dolardaki güçlenmenin altın fiyatlarını aşağı çektiğini söyledi. Erkan, "ABD Kongresi'nin seçim öncesine mali teşvik paketi belirsizliğini de sokmasıyla piyasalardaki baskı devam ediyor. Demokratlar'ın önerdiği ve Cumhuriyetçiler'le müzakere etmeyi planladıkları 2.4 trilyon dolarlık teşvik haftaya Kongre'de görüşülecek. Küresel büyüme endişeleri doları yukarıda tutarsa altın da kısa vadede zorlanabilir" dedi.

İLK HEDEF 442 TL

BDDK ve Merkez Bankası'nın son kararlarının Türk Lirası'na değer kazandırdığını, bunun da altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu ifade eden analistler, gram altında 450 liranın altında kapanış olması durumunda 442 liranın gündeme geleceğini söyledi. Türkiye ekonomisinde başlayan toparlanma süreci ile birlikte önümüzdeki dönemde altına talebin azalacağına dikkat çekildi.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU