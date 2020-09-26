Mahkemeden iki garip FETÖ kararı

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kritik isimlerine yönelik iki ayrı tartışmalı karara imza attı. Bu kararlardan ilki, 15 Temmuz hain darbe girişiminin teröristbaşı Fetullah Gülen'den sonraki bir numaralı sanığı firari Adil Öksüz'ün yeğeni İsmail Öksüz'ü serbest bırakmasıydı. Mahkemenin, İsmail Öksüz'e iyi hal uygularken ileri sürdüğü gerekçe de tuhaftı: "Hakkında bir daha suç işlemeyeceği kanaati hasıl olduğu için iyi hal indirimi uygulanmasına karar verildi." Mahkeme, Öksüz hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına da (HAGB) karar verdi.

Mahkemenin FETÖ'nün 'Muğla subay imamı' olarak faaliyet gösteren İsmail Öksüz'ün bir daha suç işlemeyeceği kanaatine varması eleştirilere neden oldu. Örgütteki kod adı 'Zeynel' olan Öksüz'ün bylock kullandığı, örgüt için himmet toplaıdğı, Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilmişti.

İsmail Öksüz, ByLock kullandığı halde ifadesinde "Ben Bylock kullandığımı hatırlamıyorum ama 15 gün girmiş görünüyorum" demişti. Mahkeme, İsmail Öksüz'e üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ise 6 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi; İsmail Öksüz için TCK'nın 221/5 maddesi uyarınca bir yıl denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasını da kararlaştırdı.

Aynı mahkeme, Türkçe 'kahraman' anlamına gelen İngilizce 'hero' yazılı tişörtüyle duruşmaya gelerek şov yapan ve böylelikle örgüt tabanına moral vermeye çalışan FETÖ'cü eski astsubay Gökhan Güçlü'yü de bu suçtan beraat ettirdi. Güçlü, "Benim davranışım etik değildi. Pişman oldum" derken, adli emanete alınan 'hero' yazılı tişörtünün kendisine verilmesini istedi.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve darbeden sonra menfezde yakalanan Güçlü, Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin davada hüküm giymiş ve 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Gökhan Güçlü, 17 Temmuz 2017'de yargılandığı mahkemeye 'hero' yazılı tişörtle gelerek Türkiye'ye meydan okumuş ve örgüt üyelerine moral aşılamaya çalışmıştı. Güçlü ile tişörtü gönderen ablası hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği iddiasıyla dava açılmıştı. Cumhurbaşkanı'nın avukatı Mustafa Doğan İnal, Güçlü'nün 'hero' yazılı tişörtle geldiği duruşmada, "Bunlar devlete hala meydan okuyorlar. Tişörtün çıkarılmasını talep ediyorum" demişti. Ancak Güçlü, mahkemenin uyarısına rağmen tişörtünü değiştirmemişti.

KENAN KIRAN