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Botoks sonrası ölümde yeni iddia: 'Koronavirüsten öldü' deyin

İstanbul'da, botoks operasyonu sonrası hayatını kaybeden Kübra Boyraz'la ilgili şok gelişme... Genç kadını fenalaşınca evine bırakan K.A., "Benden 'koronavirüsten öldü' dememi istediler" dedi
 26 Eylül 2020 09:00
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Botoks sonrası ölümde yeni iddia: 'Koronavirüsten öldü' deyin

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Newlife adlı bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren 1 çocuk annesi Kübra Boyraz'ın (38) ölümüyle ilgili soruşturma çarpıcı gelişmeler yaşandı. Boyraz'ın ölümüyle ilgili ifadelerinin ardından serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Karara, dosyadaki 5 şüpheliden biri olan ve sözde güzellik merkezinin sahipleriyle irtibatlı olan K.A.'nın itirafçı olması yol açtı. K.A., aynı zamanda Boyraz'ı ölümünden bir gün önce gittiği merkezde fenalaşması üzerine evine götüren kişiydi.

'OLAY YERİNİ TEMİZLEDİLER'

İşletme sahipleriyle Beylikdüzü'den tanıştığını anlatan K.A. önemli detaylar verdi. Olayın yaşandığı merkeze gidip geldiğini kaydeden K.A., genç kadını fenalaşmış halde gördüğünü söyledi. Salı akşamı diğer şüphelilerden Boyraz'ın öldüğünü öğrendiğini, şüphelilerin yanlarında avukatlarının da bulunduğunu belirten K.A., "Koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler. Emniyet ya da savcılıkta nasıl ifade vereceklerini tartışıyorlardı. Bayandan temmuzda 20 bin lira aldıklarını konuşuyorlardı. Bu işte kullandıkları bir açık hatları varmış onu da kırıp atmışlar" dedi. Ertesi gün otelde gördüğü sözde güzellik merkezi sahiplerini yine panik halde olduklarını kaydeden K.A., "Asıl şüphelinin ben olduğuma dair tehditkar konuşmalar yaptılar. Öner Bey'in avukatı Bülent B.'nin operasyonun yapıldığı rezidans odasının temiz olup olmadığına dair soru sordu. O da solüsyonları tuvalete döktüğünü, bidonları arka taraf asansörden attığını, evde işlem yapıldığına dair herhangi bir işlem bırakmadığını söyledi" diye konuştu. K.A. ayrıca şüphelilerin kendilerini suçlamaları için tembihlerde bulunduklarını belirtti. Adliyede ifade verip çıktıkları sırada ise kaçması telkininde bulunduklarını kaydetti. K.A.'nın bu ifadelerinin ardından diğer 4 şüphelinin atılı "Taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediklerine ilişkin yeni delil ortaya çıkması üzerine tahkikat genişletildi. Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bülent B. hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. İki şüpheli İzmir Menemen'de gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışması ise sürüyor.

"YAVRUMUN DİLİ KESİLDİ SON BİR KEZ KONUŞAMADIK BİLE"

Bir ilaç firmasında müdür olarak çalışan Kübra Boyraz, 7 Eylül'de dudak, 19 Eylül'de ise kalçasına botoks yaptırdı. Bir gün sonra ise hayatını kaybetti. Kızını Malatya'da toprağa veren baba Ekrem Solmazgül, "Bu iş resmen ve açık açık bir cinayet. Kızımı hastaneye götürmek yerine eve getirdiler. Ben taşıdım hastaneye. Üstelik utanmadan 'Entübe oldu mu?' diye sordular. Kızımla konuşmaya çalıştım, ağzını açıp tek kelime söyleyemedi. Yavrumun dili kesildi son bir kez bizimle konuşamadı bile" dedi.

MERDİVEN ALTI UYARISI

Dermatoloji Uzmanı Dr. Erçin Özüntürk: 3 bin ünitenin üzerinde kişide botoks uygulanması kişiyi ölüme götürebilir. Bunun için kesinlikle uzman eller tarafından uygulanmalıdır. Botoks yüze uygulanır, boyuna uygulanır, bacakları inceltmek için uygulanır ama ben meslek yaşamımda hiç kalçaya uygulandığını duymadım. Her zaman söylüyoruz, bu işleri yaptırmak için kesinlikle uzmana başvurmalıyız. Merdivenaltı hizmet veren yerlerden kaçınmalıyız.

'HEKİM SABIKALI, DEFALARCA ŞİKAYETTE BULUNDUK'

TÜRK Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan: İşlem, yetkisi bulunmayan mekanda sabıkalı bir pratisyen hekim tarafından yapılmış. Bu hekim hakkındaki şikayetler doğrultusunda 2017'den beri defalarca şikayette bulunduk.

Nazif KARAMAN

Sabah
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