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Konut fiyatları artışa geçiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile imar planı değişikliklerinden kaynaklı değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılması sonrasında inşaat sektöründe yeni bir dönem başladı
 26 Eylül 2020 09:21
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Konut fiyatları artışa geçiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile imar planı değişikliklerinden kaynaklı değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılması sonrasında inşaat sektöründe yeni bir dönem başladı. İnşaat sektörünün üretim noktasında yaşadığı maliyet artışını konut satış fiyatlarına yansıtmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, ev almayı düşünenlerin yıl sonuna kadar satın alımlarını yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Konut kredi faizlerindeki indirimlerle beraber ciddi bir satış ivmesi yakalayan gayrimenkul sektörünün son günlerde olağan seyrine geri döndüğünü ifade eden Özkan Aydemir, konut fiyatlarında yıl sonundan itibaren yüzde 15 ila yüzde 20 oranında artış olacağını ve inşaat sektörünün artan maliyetlerdeki fiyat farklarının bir kısmını bu şekilde tahsil yoluna gideceğinin altını çizdi. Aydemir, "İnşaat üretim maliyetlerindeki artışlar uzun bir süre konut fiyatlarına yansıtılmamıştı. Özellikle konut satış oranlarındaki değişkenlikler sebebiyle üreticiler fiyatlarda bir artış yapma riskine girmek istemedi. Ancak konut kredi faizlerindeki indirim sonrası konut stoklarının bitme noktasına gelmesi ve inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle artık yeni fiyatlar kaçınılmazdır. Bu noktada en önemli kriter şüphesiz, 'doğru fiyatlandırma' yapılmasıdır. Hangi gayrimenkul ürünü olursa olsun piyasada doğru fiyat endeksi yakalamak gerekir. Değerinin üzerinde bir fiyatlandırma yapmak yerine artan maliyetler baz alınarak ve gayrimenkulün rayiç bedeli üzerinden bir satış bedeli belirlenmelidir" dedi.

Ev almak isteyenlerin yıl sonuna kadar zamsız fiyatlar ile ev sahibi olabileceğini söyleyen Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, yeni yıl ile beraber konut ve ticari mülklerin fiyatlarında artış beklendiği için satın alımların bu süre içinde yapılmasının alıcılar için ciddi bir kazanç olacağının altını çizdi. Konut kredi faizlerindeki 0,64 ve 0,74'lük oranlara ait kampanyalar sona ermesine rağmen kamu bankaları ve özel bankalar tarafından yapılan indirim oranlarının halen devam ettiğini belirten Aydemir, değişen oranlarda kullanıma sunulan konut kredi faizlerinde düşük faizli ve uzun vadeli ödeme seçenekleri bulunduğuna dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı
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